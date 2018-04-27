Бйорндален обрав новий вид спорту, де всю роботу за нього виконують собаки

Знаменитий норвезький біатлоніст спробує себе у перегонах на собачих упряжках.

Легендарний біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален, який завершив спортивну кар'єру в 44 роки, візьме участь у перегонах на собачих упряжках. Про це повідомляє VG.

«Напевно, цей вид змагань для мене оптимальний, адже всю роботу виконують собаки. Не потрібно напружуватися», — заявив Бйорндален.

Друг Бйорндалена, колишній лижник і чемпіон світу з перегонів на собачих упряжках Свен Іван Моен зазначив, що у 20-разового чемпіона світу з біатлону труднощів виникнути не повинно. «Він вже приїжджав сюди раніше. Бйорндален хороший у всьому, що робить. До того ж він виріс на фермі і багато знає про взаємодію тварин і людей», — зазначив Моен.

Нагадаємо, 3 квітня Бйорндален оголосив про завершення спортивної кар'єри. Крім численних перемог на Кубках світу, норвежець взяв участь у шести Олімпіадах, на п'яти з яких завоював 13 нагород. Серед них вісім золотих медалей, чотири срібних і одна бронзова.