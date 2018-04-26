У червні в Києві на турнірі WWFC 11 розіграють чотири чемпіонські титули

Захищати найпрестижніші пояси належить Світлані Гоцик, Сергію Гузеву і Енді Янгу, а за вакантне звання побореться Роман Долізе.

16 червня в столичному Палаці спорту відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 11, який увінчають чотири титульні поєдинки.

Захищати найпрестижніші пояси належить Світлані Гоцик, Сергію Гузєву і Енді Янгу, а за вакантне звання побореться Роман Долізе.

Минулий 2017 рік став найбільш успішним і по-справжньому знаковим в кар'єрі Світлани Гоцик (10-3) на прізвисько «Птах Фенікс». У червні на WWFC 7 ця 21-річна спортсменка з Кам'янського завоювала чемпіонський титул у ваговій категорії до 52 кг, вирвавши перемогу у яскравому поєдинку у француженки Саманти Жан-Франсуа задушливим прийомом у п'ятому раунді. А в грудні на WWFC 9 успішно захистила пояс у не менш захоплюючому і інтригуючому протистоянні з чешкою Сімоною Сукуповою, здолавши її рішенням суддів.

В свою чергу, будучи одним з найдосвідченіших українських бійців змішаного стилю, 35-річний сумчанин Сергій Гузєв (18-3) довго і наполегливо йшов до чемпіонського титулу. І ось у вересні минулого року на турнірі WWFC 8, маючи за плечима вражаючу серію з семи перемог поспіль, Сергій вийшов на бій за вакантний пояс чемпіона світу WWFC в середній вазі (до 84 кг). Конкуренцію йому склав бразилець Леандро Біспо, проте настрій і бажання українця підкорити омріяну вершину були настільки великі, що у латиноамериканця не було жодного шансу. Гузєв зняв всі питання в першому ж раунді, спочатку перевівши суперника в партер, а потім і майстерно задушивши з-за спини. На WWFC 11 сумчанин проведе перший захист титулу.

Колоритний і обдарований уродженець Батумі (Грузія), який нині проживає і тренується в Одесі, 29-річний Роман Долідзе (4-0) провів у професійних ММА всього чотири поєдинки, але його ніяк не назвеш новачком в єдиноборствах. Навпаки, це вже сформований майстер з найсильнішою базою грэпплинга, дозрілий для високих досягнень. В рамках червневого турніру Роман побореться за вакантний чемпіонський титул WWFC у напівважкій категорії (до 93 кг), і для нього це буде вже четвертий виступ під егідою сильного українського промоушену.

Нарешті, перший захист титулу WWFC в найлегшій вазі (до 56,7 кг) чекає на ірландця Енді Янга (11-10). Досвідчений спортсмен, останнім суперником якого в березні цього року став екс-претендент на звання чемпіона UFC Алі Багаутинов, завоював пояс ще в кінці 2016 року в рамках турніру WWFC 5, коли переміг технічним нокаутом українця Олександра Барабаша. На даний момент це виступ залишається для Янга єдиним в лізі.