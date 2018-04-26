Українка Черняк завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з дзюдо
18:58, 26 квітня 2018Інше
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Марина Черняк стала третьою у категорії до 48 кілограмів.
Марина Черняк (праворуч) / Федерація дзюдо України
Українка Марина Черняк завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з дзюдо, який сьогодні розпочався у Тель-Авіві.
У перший день континентального форуму запорізька дзюдоїстка посіла третє місце у ваговій категорії до 48 кг.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про склад збірної України з дзюдо для участі у першості континенту.
Чемпіонат Європи триватиме з 26-го по 28 квітня 2018 року.
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