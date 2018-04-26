Українка Черняк завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з дзюдо

Марина Черняк стала третьою у категорії до 48 кілограмів.

Українка Марина Черняк завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з дзюдо, який сьогодні розпочався у Тель-Авіві.

У перший день континентального форуму запорізька дзюдоїстка посіла третє місце у ваговій категорії до 48 кг.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про склад збірної України з дзюдо для участі у першості континенту.

Чемпіонат Європи триватиме з 26-го по 28 квітня 2018 року.