Українка Черняк завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з дзюдо

18:58, 26 квітня 2018
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Марина Черняк (праворуч) / Федерація дзюдо України

У перший день континентального форуму запорізька дзюдоїстка посіла третє місце у ваговій категорії до 48 кг.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про склад збірної України з дзюдо для участі у першості континенту.

Чемпіонат Європи триватиме з 26-го по 28 квітня 2018 року.

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Теги: #Федерація дзюдо України