ФСТ «Динамо» визначило п’ятірку кращих спортсменів з зимових видів спорту за підсумками сезону 2017-2018 рр.

Усі п'ять спортсменів представляють провідний в Україні зимовий вид спорту біатлон.

Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України визначило п’ятірку найкращих спортсменів з зимових видів спорту за підсумками головних змагань 2017-2018 рр. Про це повідомляє прес-служба товариства. До почесного списку увійшли: Юлія Журавок, представниця Сумської обласної організації товариства, ДСУНС, майстер спорту України міжнародного класу з біатлону, чемпіонка Європи, бронзова призерка літнього чемпіонату світу сезону 2017-2018 років, Ганна Кривонос, представниця Сумської обласної організації, НГУ, майстер спорту України з біатлону, дворазова срібна призерка чемпіонатів світу серед юніорів сезону 2017-2018 років, Читайте такожЗбірна України посіла 2-е місце у змішаній естафеті на етапі Кубка світу з біатлону Анастасія Меркушина, представниця Тернопільської обласної організації, ДПСУ, заслужений майстер спорту України з біатлону, учасниця ХХІІІ зимових Олімпійських ігор (естафета 4х6 км - 11 місце), етапів Кубка світу сезону 2017-2018 років, Дмитро Підручний, представник Тернопільської обласної організації, НГУ, майстер спорту України міжнародного класу з біатлону, чемпіон Європи, учасник ХХІІІ зимових Олімпійських ігор (змішана естафета 2х6 км+2х7,5 км – 7 місце, естафета 4х7,5 км - 9 місце), етапів Кубка світу сезону 2017-2018 років, Віта Семеренко, представниця Сумської обласної організації, СБУ, заслужений майстер спорту України з біатлону, учасниця ХХІІІ зимових Олімпійських ігор (естафета 4х6 км - 11 місце), етапів Кубка світу сезону 2017-2018 років. Зазначимо, що усі п'ять спортсменів представляють провідний в Україні зимовий вид спорту біатлон.

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