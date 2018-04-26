Українець Блажко став віце-чемпіоном світу UAEJJF 2018 з бразильського джиу-джитсу

16:49, 26 квітня 2018
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Блажко Ярослав став віце-чемпіоном світу з джиу-джитсу / facebook.com

У найпрестижнішому дивізіоні пурпурових поясів Ярослав обійшов майже всіх, поступившись лише бразильцеві. Це перша нагорода такого високого зразка для України, повідомляє прес-служба Федерації джиу-джитсу України.

Як пише на своїй сторінці в Фейсбук тренер Ярослава, Євген Скирда, “вперше в історії український спортсмен піднявся на п'єдестал чемпіонату світу по бразильському джиу-джитсу в престижній категорії пурпурові пояси, адалт. На жаль Ярославу не вдалося взяти золото, у півфіналі він зустрівся з чемпіоном Всесвітніх ігор і дуже сильним спортсменом французом Хайдаром Аббасом і віддав у цій боротьбі всі сили для перемоги. А до фіналу йому дали лише 10 хвилин відпочинку, в той час як суперник-бразилець відпочивав близько 30 хвилин. У підсумку, Ярослав практично не міг боротися і попався на задушливий прийом. Звичайно це не виправдання, але факт не приємний. Наступного разу ми будемо готові ще краще".

Чемпіонат світу з джиу-джитсу серед професіоналів в Абу-Дабі щорічно проходить у спортивному комплексі Зайед в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати). Турнір проходить за особистої підтримки Шейха Мансура бін Зайед Аль Нахайяна. Цього разу змагання триватиме до 28 квітня

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Теги: #джиу-джитсу в Україні#Ярослав Блажко віце-чемпіон світу