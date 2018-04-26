Бондаренко не змогла закінчити матч другого кола тенісного турніру в Стамбулі через травму

Українка програла Полоні Херцог зі Словенії.

У Стамбулі (Туреччина) завершився матч другого раунду тенісного турніру TEB BNP Paribas Istanbul Cup, в якому українка Катерина Бондаренко достроково припинила боротьбу проти Полони Херцог зі Словенії.

Гра була перервана заи рахунку 2:6, 1:1 через травму українки, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Наша спортсменка вийшла на корт з невеликим ушкодженням, легко програла першу партію, а на початку другої - за рахунку 1:1, вирішила закінчити боротьбу.

Примітно, що це був вже другий матч українки на цьому турнірі. Раніше вона переграла суперницю з Туреччини і вийшла у другий раунд змагань.

Турнір у Стамбулі проходить з 23 по 29 квітня.