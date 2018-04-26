На церемонії "Зірки спортивного року" названо найкращого спортсмена та найкращу спортсменку України

Відбулося вручення нагород атлетам - представникам неолімпійських видів спорту.

У Києві пройшла урочиста церемонія "Зірки спортивного року" - вшанування найкращих атлетів з неолімпійських видів спорту за підсумками 2017 року, проведення якої ініціював Спортивний комітет України.

Переможці визначалися у номінаціях "Дебют року", "Соціальна ініціатива", "Організатор року", "Тренер року", "Команда року", "Спортсмен року" та "Спортсменка року".

Найкращим атлетом 2017 року з неолімпійських видів спорту визнано Богдана Мочульського - представника Волині, який сенсаційно завоював золоту нагороду у змаганнях з джиу-джитсу на Всесвітніх іграх 2017 року у Вроцлаві.

Найкращою спортсменкою спеціальне спортивне журі обрало представницю пауерліфтингу Ларису Соловйову - яка минулого року здобула видатне досягнення - стала 4-разовою чемпіонкою Всесвітніх ігор, перемігши на чотирьох різних головних стартах з неолімпійських видів спорту (2005, 2009, 2013, 2017). Нагороду легендарній спортсменці вручив мер Києва Віталій Кличко, а разом з нею - сертифікат на нову квартиру у столиці.

У номінації "Найкраща команда року" переміг дует Наталія Москвіна та Світлана Малькова, які здобули золото Всесвітніх ігор-2017 у стрибках на батуті.

Найкращим тренером року був визнаний Павло Євтушенко, головний тренер збірної України з таїландського боксу, спортсмени якої здобули на Іграх у Вроцлаві 3 золота і 1 срібло.

Нагороду у номінації "Організатор року" заслужила Асоціація футзалу України.

Премію за "Дебют року" отримала 9-річна чемпіонка світу з вейкбордингу Олександра Самойленко.

У номінації "Найкраща соціальна ініціатива року" був відзначений проект адаптації ветеранів АТО через спорт у місті Краматорськ під керівництвом видатного пауерліфтера Олексія Бичкова.

На гостей церемонії очікувало чимало цікавих сюрпризів, один з яких - відео з найкращими моментами виступів наших спортсменів на Всесвітніх іграх-2017.

Спортивних особистостей вітали мер Києва Віталій Кличко, президент НОК України Сергій Бубка, міністр спорту Ігор Жданов, президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк, голова Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, відомі спортсмени, тренери, спортивні громадські діячі.