Українка Бондаренко, програвши перший сет, пробилася до 1/8 фіналу тенісного турніру в Стамбулі
18:08, 25 квітня 2018Інше
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Катерина Бондаренко у трьох сетах обіграла турецьку тенісистку Іпек Оз.
Катерина Бондаренко / fedcup.com
Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла до 1/8 фіналу турніру в Стамбулі, обігравши в трьох сетах турецьку тенісистку Іпек Оз.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
В 1/16 фіналу українка протистояла турецькій тенісистці, яка перед початком турніру отримала "вайлд-кард" на участь.
У першому сеті Бондаренко поступилася Оз, проте у наступних двох здобула перемогу. При цьому у вирішальному сеті українка не віддала жодного гейму.
Катерина Бондаренко - Іпек Оз - 4:6, 6:4, 6:0
Наступною суперницею української тенісистки стане словенка Полона Херцог, яка у двох сетах розібралася з білорускою Аріною Соболенко.
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