Українка Бондаренко, програвши перший сет, пробилася до 1/8 фіналу тенісного турніру в Стамбулі

Катерина Бондаренко у трьох сетах обіграла турецьку тенісистку Іпек Оз.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла до 1/8 фіналу турніру в Стамбулі, обігравши в трьох сетах турецьку тенісистку Іпек Оз.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

В 1/16 фіналу українка протистояла турецькій тенісистці, яка перед початком турніру отримала "вайлд-кард" на участь.

У першому сеті Бондаренко поступилася Оз, проте у наступних двох здобула перемогу. При цьому у вирішальному сеті українка не віддала жодного гейму.

Катерина Бондаренко - Іпек Оз - 4:6, 6:4, 6:0

Наступною суперницею української тенісистки стане словенка Полона Херцог, яка у двох сетах розібралася з білорускою Аріною Соболенко.