Жіночу збірну України з біатлону очолить росіянин

Про це розповіла капітан команди Олена Підгрушна.

Капітан жіночої збірної України з біатлону, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна заявила, що наступним тренером української команди буде росіянин.

Про це повідомляє Sport Arena.

За словами Олени, ім'я тренера оголосять 30 квітня. Підгрушна не сказала, хто їм точно буде, але відомо, що це російський тренер, у якого буде два асистенти.

Додамо, що голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак не виключив сценарію, при якому жіночу збірну очолить росіянин.

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«Ми зрозуміли, що варіант із західним тренером для нас не є оптимальним: це і мовний бар'єр, і ментальна несумісність, особливо з нашим жіночим колективом. Тому, щоб зберегти колектив, ми розглядаємо варіанти з тренерами з слов'янських держав», – заявив Бринзак.

Президент федерації біатлону також зазначив, що призначати тренера буде не він особисто, а ціла комісія з десяти осіб (два — від Міністерства молоді та спорту, два — від наукової групи, три тренера, а також представники федерації і центру олімпійської підготовки).

Нагадаємо, що жіноча збірна України з біатлону залишилася без головного тренера після того, як закінчився 3-річний контракт з Урошем Велепцем.