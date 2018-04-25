Екс-наставник жіночої збірної України з біатлону пішов у команду Словенії

15:59, 25 квітня 2018
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Урош Велепец буде працювати з українками до кінця олімпійського сезону-2018 / biathlonband.com

Цю інформацію також підтвердив офіційному сайту Федерації біатлону України президент ФБУ Володимир Бринзак.

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Словенський тренер Урош Велепець очолив збірну України у квітні 2015 року, проте був розкритикований за провальні результати команди на Олімпійських іграх-2018.

Нагадаємо, раніше був названий склад та зміни у тренерському штабі чоловічої збірної України з біатлону.

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Теги: #Урош Велепець