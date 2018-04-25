Екс-наставник жіночої збірної України з біатлону пішов у команду Словенії
15:59, 25 квітня 2018Інше
226
Урош Велепець після провалу української збірної на Олімпіаді знайшов нову роботу.
Урош Велепець працював з українками з 2015-го по 2018 рік / biathlonband.com
Екс-тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець очолив збірну Словенії. Про це повідомляє Siol.
Цю інформацію також підтвердив офіційному сайту Федерації біатлону України президент ФБУ Володимир Бринзак.
Читайте такожЖіноча збірна України з біатлону втратила головного тренера
Словенський тренер Урош Велепець очолив збірну України у квітні 2015 року, проте був розкритикований за провальні результати команди на Олімпійських іграх-2018.
Нагадаємо, раніше був названий склад та зміни у тренерському штабі чоловічої збірної України з біатлону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter