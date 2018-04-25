Оприлюднено склад чоловічої збірної України з біатлону на сезон 2018/19

У складі команди будуть десять спортсменів.

Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на наступний сезон 2018/19.

Тренерська рада Федерації біатлону України на зборах 20 квітня затвердила остаточну заявку чоловічої збірної на наступний сезон. Більш детальну інформацію надав президент ФБУ Володимир Бринзак, повідомляє SportArena.

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«Ми плануємо 10 чоловік, вони вже визначені. Це та п'ятірка, яка виступала в попередньому сезоні – Підручний, Прима, Семенов, Ткаленко і Тищенко, а також молоді – Труш, Дудченко, Доценко, Лесюк та Цимбал», — цитує Бринзака видання biathlon.com.ua.

Повний склад чоловічої збірної України на сезон 2018/2019:

Біатлоністи: Підручний Дмитро, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Доценко Андрій Дудченко Антон, Труш Віталій, Тарас Лесюк, Цимбал Богдан.

Тренерський штаб: Санитра Юрай — головний тренер, Кравченко Олексій, Ященко Ігор — асистенты.