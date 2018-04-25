В Україні стартував проект з плавання у відкритій воді для любителів «NATION SWIM»

Влітку відбудеться чотири змагання в Харкові, Києві, Одесі та Тернополі.

25 квітня стартував проект серії змагань з плавання у відкритій воді для любителів «NATION SWIM».

Як повідомили УНІАН організатори змагань, від сьогодні розпочинається регистрація усіх бажаючих, прийняти участь в змаганнях.

«NATION SWIM» - це змагання з плавання у відкритій воді, в яких учасники долають дистанції на вибір. Організатором «NATION SWIM» стали організатори найвидовишніших забігів з перешкодами «RACE NATION».

«В Україні, з такою кількістю населення та водоймищ, плавання, як окремий вид спорту, має бути представлений на високому рівні. Саме тому, ми вирішили запустити серію стартів з плавання для любителів. Наша задача долучити більшу кількість населення до даного виду спорту. І тому, вже в цьому році ми запускаємо старти у Харкові (10.06), Києві (16.06), Одесі (19.08) та Тернополі (2.09). Змагання відбудуться на 4-х дистанціях: 500, 1000, 2000 та 4000 метрів. А участь у запливі на найменшу дистанцію 500м – безкоштовна. Що дозволить любителям-початківцям спробувати свої сили без всіляких вагань» - прокоментував організатор "RACE NATION" Юрій Подлєсний.

В рамках «NATION SWIM» кожен знайде випробування для свого рівня. Дистанція «NEW LEVEL-500» розрахована на любителів плавання, які готові вперше кинути виклик водній стихії. Дистанція «LEVEL - 1000» для підготовлених учасників, які рішуче настроєні до справжньої боротьби на відкритій воді. Дистанція «LEVEL UP - 2000» для витривалих учасників, які впевнені в своїх силах та спроможні подолати водну стихію. Та дистанція «BIG Level - 4000» розрахована на найбільш витривалих учасників - це перший крок до справжньої «залізної людини»!

Найближчий старт відбудеться у Харкові 10 червня. Серія змагань триватиме до вересня, включно.