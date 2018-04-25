Українська медалістка ОІ з гімнастики заручилася на матчі НБА

Ганна Безсонова виходить заміж.

Дворазова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Безсонова виходить заміж.

Пропозицію українці зробив фітнес-тренер Дмитро Момот під час матчу НБА в Майамі, де місцеві "Хіт" приймали "Бруклін Нетс", повідомляє Isport.

У перерві гри Ганні зав'язали очі і попросили знайти м'яч за підказками "тепло/холодно". Аня його відшукала, тільки замість м'яча на місці був Дмитро, який стояв на одному коліні з обручкою на руці. Безсонова відповіла згодою.

Ганна Безсонова є чемпіоном світу-2007 у багатоборстві, а також вигравала по 3 золота чемпіонатів світу і Європи в окремих видах. На ОІ-2004 і 2008 років завойовувала бронзові медалі у багатоборстві (змагання в окремих видах на Олімпіадах не проводяться).