Українка Костюк виграла матч першого кола престижного тенісного турніру в Штуттгарті

15-річна спортсменка здолала німкеню Лоттнер.

В Штуттгарті (Німеччина) завершився матч першого кола - 1/16 фіналу - тенісного турніру серії WTA Porsche Grand Prix, в якому 15-річна українка Марта Костюк обіграла німкеню Антоніу Лоттнер.

Гра завершилася з рахунком 6:4, 6:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав трохи більше години.

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Українка зробила один "зайвий" брейк у першому сеті, вигравши його з перевагою в два гейми. А у другій партії німкеня зуміла "розмочити" рахунок тільки при 5:0 на користь Костюк, вигравши один гейм. Але, вже у наступному геймі українка оформила перемогу.

Як повідомляв УНІАН, раніше наша спортсменка несподівано виграла у фіналі кваліфікаційних змагань у 35-ї ракетки світу Алізе Корне з Франції.