Корупційні м'язи: журналісти з'ясували, хто обкрадає українських бодібілдерів

У Міністерстві спорту стверджують, що гроші на спортсменів виділяють, однак до бодібілдерів вони так і не доходять.

Бодібілдінг в Україні відносять до неолімпійських видів спорту, тому він фінансується за остатковим принципом. Однак щороку на спортсменів-бодібілдерів виділяються мільйони гривень, яких самі спортсмени не отримують.

Журналісти програми "Гроші" зясували, хто заробляє на українських бодібілдерах.

Трикратний чемпіон України з бодібілдингу Вадим Мітрюшин розповів, що протягом останніх кількох років за документами він отримав понад 400 тисяч гривень, але насправді він ці гроші ніколи не бачив. Втративши власний фітнес-центр у Криму, наразі Вадиму доводиться працювати звичайним тренером в одному з київських спортзалів.

У Міністерстві спорту стверджують, що гроші на спортсменів виділяють, це підтверджують і документи. Проте спортсменам доводиться самим сплачувати видатки на проведення зборів та змагань.

Так у 2017 році на те, щоб відправити українську команду з 23 осіб на жіночий чемпіонат у Франції було виділено 27 тисяч євро та 17 тисяч гривень. Внесок для участі у змаганнях складав 375 євро на спортсмена, однак у документації сказано, що держава виділила для цих цілей 600 євро на людину. До того ж спортсменки стверджують, що усі витрати на змагання оплачували із власної кишені, що обійшлося у понад тисячу євро.

Як з'ясувалося, багато спортсменів писали довіреності для отримання коштів на секретаря Федерації бодібілдингу Ірину Делієву, яка також є донькою президента організації. Підпис Делієвої стояв і під документами про отримання коштів Вадимом Мітрюшиним, які до спортсмена так і не дійшли. По деяких документах Делієва також проходить як тренер спортсменів, за що отримує премії, хоча тренером вона не є.

Чемпіонка світу, яка принесла Україні три золотих медалі на змаганнях у 2016 році, Катерина Гріма стверджує, що Делієва отримала премії за перемогу спортсменки як, нібито, її тренер. При цьому справжній тренер спортсменки, її чоловік, жодних коштів не отримав.

Сама Делієва, як і її батько, коментувати ситуацію відмовляється.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році національна збірна України з бодібілдингу завоювала 25 нагород на двох престижних турнірах сезону - чемпіонаті Європи IFBB (Міжнародної федерації бодібілдингу) і змаганнях Olympia Amateur.