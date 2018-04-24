Російська тенниситка Шарапова після дискваліфікації за допінг поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Спортсменка також розповіла про свою мету - перемагати на турнірах серії "Великого шолома".

Екс-перша ракетка світу російська тенісистка Марія Шарапова розповіла про прооблеми зі здоров'ям після повернення у великий спорт через дискваліфікацію.

Спортсменка розповіла про свої переживання в інтерв'ю CNN.

«В моєму віці дуже важко повернутися після такої перерви. Я відпочивала, залічувала травми, але неможливо симулювати гру в рамках турнірів. Працюю над цим, повертаю ці відчуття, але це займає чимало часу», — зазначила тенниситка.

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Говорячи про свої цілі, спортсменка заявила: «Безглуздо говорити, що моя мета на сезон — виграти який-небудь дрібний турнір. Я прагну до великих перемог. Я знаю, що це, я працюю заради цього і хочу знову випробувати ці відчуття. Мрію знову зіграти на Олімпіаді, але я не знаю, чи відбудеться це. І зараз не хочу навіть думати на цю тему. Буду далі працювати, і подивимося, до чого це призведе».

Шарапова виграла за свою кар'єру п'ять титулів турнірів серії "Великого шолома", а також завоювала срібну медаль на Олімпіаді-2012 в Лондоні.

Крім того, Шарпова відбула дискваліфікацію за вживання допінгу - мельдонію.

Зараз вона бере участь у турнірі Porsche Tennis Grand Prix в німецькому Штуттгарті.