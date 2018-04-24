Жіноча збірна України з тенісу опустилася на 5 місць в рейтингу Кубка Федерації

11:13, 24 квітня 2018
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Збірна України зіграє в матчі з Канадою без свого лідера / btu.org.ua

Команда знаходиться на 20-му місці з 2522,5 очки в активі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українки пропустили вперед команди Парагваю, Канади, Латвії, Японії і Великобританії.

Це сталося після поразки у минулі вихідні в матчі плей-офф другої Світової групи від збірної Канади з рахунком 2:3.

Рейтинг, як і раніше, очолюють команди Чехії та США. Цікаво, що саме ці дві команди зіграють у фіналі турніру-2018. Також в Топ-10 входять команди Білорусі, Франції, Німеччини, Бельгії, Швейцарії, Румунії, Австралії та Нідерландів.

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Теги: #теніс Кубок Федерації#Канада - Україна Кубок Федерації