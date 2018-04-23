Українка Костюк обіграла 25-у ракетку світу і сенсаційно вийшла в основну сітку турніру в Штуттгарті

Француженка Алізе Корне була здолана в трьох партіях.

В Штуттгарті (Німеччина) завершився фінальний матч кваліфікаційного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2018, в якому українка Марта Костюк сенсаційно обіграла 25-ю ракетку світу Алізе Корне з Франції.

Гра завершилася з рахунком 4:6, 6:2, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Посло програного першого сету,. у другій партії наша спортсменка, за рахунку 1:2 виграла п'ять геймів поспіль і відновила статус-кво. А в третьому сеті Костюк виграла ще три гейми поспіль і потім зуміла зберегти свою перевагу.

У основній сітці турніру, в першому матчі Костюк зіграє проти суперниці з кваліфікації, або Карли Суарес Наварро (Іспанія, 25-й номер світового рейтингу), або володарки «wild card» Антонії Лоттнер з Німеччини (155).

Турнір у Штуттгарті триватиме до 29 квітня.