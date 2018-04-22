Збірні Канади і України завершили внічию перший день матчу Кубка Федерації

Леся Цуренко свій матч виграла, а Катерина Бондаренко - програла.

У Монреалі завершився перший день матчу плей-офф другої Світової групи Кубка Федерації з тенісу, в якому зустрічаються збірні Канади і України.

Рахунок у матчі нічийний - 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першій зустрічі дня лідер збірної України Леся Цуренко у драматичному матчі обіграла 17-річну Б'янку Ванессу Андреску. Юна канадка впевнено виграла перший сет, мала перевагу в середині другого - 6:4, 3:1, але не зуміла "дотягнути" до кінця гри фізично. Цуренко виграла п'ять геймів поспіль у другій партії, а потім ще чотири у третій, після чого суперниця звалилася на корт. Бригада медиків оглянула канадку і матч на цьому був завершений достроково - 4:6, 6:1, 4:0.

Гра тривала 2 години 01 хвилину.

Далі на корт вийшли Ежені Бушар і Катерина Бондаренко. Тут перевага канадки було очевидною від початку і до кінця матчу - 6:2, 7:5.

Гра тривала 1 годину 40 хвилин.

У неділю відбудуться ще дві одиночні зустрічі і парна.

За планом, першими на корт повинні вийти Бушар і Цуренко, а потім Франсуа Абанда і Бондаренко.

Переможець цього матчу збереже своє місце в Другій Світовій групі на наступний сезон. Раніше в цьому році, в матчі за право зіграти в плей-офф Першої Світової групи, збірна України програла команді Австралії - 2:3.