Стаховський програв у першому колі кваліфікаційного турніру в Будапешті

17:48, 21 квітня 2018
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Стаховський програв вже у квалификакции турніру в Будапешті / btu.org.ua

Матч завершився з рахунком 3:6, 3:6, повідомляє Великий теніс України.

1 годину і 15 хвилин тенісисти провели на корті. За два брейка в кожній партії виконав Міри, а в активі Стаховського - один брейк.

Раніше в цьому році суперники вже зустрічалися на корті в рамках Кубка Девіса (Стаховський переміг шведа в протистоянні збірних у Дніпрі в двох сетах) і на турнірі в Ренні (сильніше в трьох сетах був Міри).

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Теги: #теніс#Стаховський