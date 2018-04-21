Стаховський програв у першому колі кваліфікаційного турніру в Будапешті

Наш спортсмен поступився Еліасу Імеру зі Швеції.

У Будапешті завершився матч першого кола кваліфікації тенісного турніру Gazprom Hungarian Open серії ATP World Tour 250 з призовим фондом €482,060 тисяч, де українець Сергій Стаховський програв Еліасу Імеру зі Швеції.

Матч завершився з рахунком 3:6, 3:6, повідомляє Великий теніс України.

1 годину і 15 хвилин тенісисти провели на корті. За два брейка в кожній партії виконав Міри, а в активі Стаховського - один брейк.

Раніше в цьому році суперники вже зустрічалися на корті в рамках Кубка Девіса (Стаховський переміг шведа в протистоянні збірних у Дніпрі в двох сетах) і на турнірі в Ренні (сильніше в трьох сетах був Міри).