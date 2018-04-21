МОК підтримав ідею скорочення квот для країн з проблемами допінговими

Томас Бах підтримав ідею скорочення олімпійських квот країн з допінговими проблемами.

Глава Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах закликав міжнародні федерації скоротити квоти на Олімпіаду 2020 року в Токіо для країн, чиї спортсмени часто звинувачюються у вживанні допінгу.

В якості прикладу він навів рішення Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF), яка в цьому місяці прийняла нові правила, в результаті чого будуть скорочені квоти 16-ти країн, включаючи Росію, повідомляє SportArena.

Також він наполіг на тому, що міжнародні федерації повинні застосувати відповідні санкції проти Росії, чиї допінгові махінації були доведені при дослідженні баз даних московської лабораторії.

«Щодо санкцій, застосовуваних до національним федераціям, я б хотів навести в якості прикладу рішення IWF про скорочення квот на участь в ОІ-2020 та чемпіонатах світу. МОК схвалює подібний підхід і підтримує його», — цитує Баха видання Inside The Games.

Цей коментар був зроблений на закритій нараді федерацій 33-х олімпійських видів спорту, запис якого була отримана виданням.

Це рішення вже розкритикували представники Білорусі та Ірану.