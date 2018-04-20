Оголошено імена елітних спортсменів 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon

У змаганні візьме участь переможець минулорічного київського пімарафону ефіоп Анбеса Ленчо, що встановив новий рекорд траси 1:03:57, покращивши попередній на 45 секунд

Організатори 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon оголосили імена елітних спортсменів, які візьмуть участь в забігу 2018 року.

Це переможці минулорічного київського пімарафону ефіоп Анбеса Ленчо, що встановив новий рекорд траси 1:03:57, покращивши попередній на 45 секунд, чемпіони України - 2017 Роман Романенко, який посів третє місце та Софія Яремчук, яка зайняла друге місце серед жінок, повідомляють організатори змагань.

Під час подолання дистанції 21,0975 км 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon можна буде позмагатись зі світовою елітою.

Серед українців:

Дмитро Барановський - чемпіон України, рекордсмен України з марафонського бігу. Це буде перший вітчизняний старт за останні 20 років для спортсмена, адже до цього він брав участь лише у іноземних змаганнях.

Лашин Дмитро - бронзовий призер Чемпіонату Європи серед молоді, переможець та призер Чемпіонату Європи серед юніорів та неодноразовий призер міжнародних стартів;

Михайлова Дарина - бронзова призерка Semi-Marathon international SAINT-POL - MORLAIX 2017.

Калюжна Вікторія - срібна призерка Madrid Half Marathon 2017.

Шматенко Юлія - переможниця Bila Tserkva Marathon 2017.

Сердюк Олена - призерка Bila Tserkva Marathon 2017.

Іноземні атлети:

Маріус Іонеску з Румунії, який виборов перше місце у Dusseldorf Marathon 2015 та ще кілька медалей чемпіонату Європи серед юніорів, а також зайняв 13-е місце у 2011 році на Чемпіонаті світу з марафону.

Ніколас Мулінге Макау - кенійський атлет, що встановив особистий рекорд 1:00:58 під час StraLugano Swiss Half Marathon 2016.

Ель Отмані Саід- італієць, який встановив особистий рекорд подалання дистанції 10 км за 28:41 під час Torino Half Marathon.

Лімо Маріон Джепкуруй - кенійка, яка встановила особистий рекорд 01:10:47 Velno Half Marathon 2017.

Марау Фатна - італійська спортсменка срібного рівня.

“Ми запросили цього року для участі одних з найкращих світових спортсменів, серед яких визнані світовою спортивною спільнотою українські атлети. Тому цього року буде запекла боротьба не лише за призові місця, а встановлення нових рекордів траси. Бажаємо учасникам гарних результат, а глядачам - видовищного спортивного свята” - коментує срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу, спортивний директор компанії Run Ukraine Ірина Ліщинська.

У 2015 році київський міжнародний півмарафон став повноправним членом Асоціації міжнародних марафонів (AIMS), а вже у 2017 році отримав престижний статус – IAAF BRONZE LABEL, що є свідченням високого рівня організації та відповідності світовим стандартам. У 2019 році організатори заходу компанія Run Ukraine планують отримати SILVER LABEL, а саме участь іноземних елітних спортсменів у змаганні - одна із головних вимог, яку необхідно виконати організаторам для отримання наступного лейбла.

“Nova Poshta Kyiv Half Marathon - це найкраща бігова подія України, участь у якій це насправді дуже престижно. Я дуже пишаюсь тим, що у моїй країні щорічно проходить дуже престижний міжнародний півмарафон з дуже професійним рівнем організації. Цього року я заздалегідь тренувалась, тому сподіваюсь на гарні результати” -ділиться враженнями призерка минулорічного Nova Poshta Kyiv Half Marathon, Чемпіонка України- 2017 Софія Яремчук.

“Я вперше братиму участь у Nova Poshta Kyiv Half Marathon і з великим нетерпінням чекаю цього, адже я багато чув про цей півмарафон. Дуже хочу побачити вже маршрут, яким бігтиму вже цієї неділі та планує показати хороший результат” - коментує кенійський елітний спортсмен Ніколас Мулінге Макау.

8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon пропонує дистанції на будь-який смак, тож долучитися до міжнародної бігової спільноти та перевірити свої сили можуть як початківці, так і досвідчені бігуни. Для учасників цього року в рамках бігової події заплановані три індивідуальні дистанції: 21,0975 км, 5 км і 2 км. Для тих, хто відчуває, що півмарафонська дистанція поки не для них, передбачені естафетні забіги 1х10 км+1х11 км під назвою HeForShe Kyiv Half Marathon Relay та 3х5 км+1х6 км Under Armour Relay.

Організатори бігової події компанія Run Ukraine пропонує долучитися до сімейного забігу та забігу для наймолодших спорстменів - дитячого забігу на дистанції 100 м, 500 м та 1000 м.

В рамках київського півмарафону традиційно відбудеться благодійний забіг на 2 км, учасники якого збиратимуть кошти на обладнання кабінету реабілітації ДУ Інституту травматології та ортопедії НАМН України. Та фандрайзинг марафон “Фандрайзинг марафон – 2018. Київ”, метою якого є збір коштів на підтримку проектів 15-ти благодійних фондів на платформі Української біржі благодійності та фонду Таблеточки. Збір коштів триватиме до 27 квітня включно.

Маршрут головної дистанції традиціцно пролягатиме в одне коло мальовничими вулицями міста, починаючи від Контрактової площі.