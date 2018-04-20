Президент МОК Бах заявив, що відеоігри з вбивствами не зможуть стати частиною Олімпійських ігор

Кіберспорт стане показовою дисципліною на літніх Азіатських іграх 2018.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах на прес-конференції заявив, що киберспортивные дисципліни з жорстоким або провокаційним змістом не зможуть стати частиною Олімпіади.

На його думку, такі ігри пропагують жорстокість, що йде врозріз з принципами Олімпійського руху, повідомляє cybersport.ru.

«У кіберспорті присутній фізична активність, яка порівнянна з деякими традиційними видами спорту, — сказав Бах. — Але щоб домогтися визнання МОК і Олімпійського руху, недостатньо однієї фізичної активності. Кіберспорт повинен розділяти наші цінності.

Нам потрібно провести чітку межу в цьому відношенні. Ігри з вбивствами, пропагують жорстокість або будь-якого роду дискримінацію, — вони ніколи не стануть частиною Олімпійського руху.

Олімпіада завжди була відкрита для нових видів спорту, але ніколи не забувала про своє коріння. Одні лише традиції не несуть в собі цінності. Якщо тільки дотримуватися їх і не відкривати дорогу видів спорту, популярних у молоді, то рух швидко втратить будь-яке значення».

Кіберспорт стане показовою дисципліною на літніх Азіатських іграх 2018. У 2022 році він увійде в основну програму змагань. Азіатські ігри визнані Міжнародним олімпійським комітетом. Вони є другим після Олімпіади спортивною подією за масштабом. У 2014 році в них взяли участь 45 збірних і близько 10 тис. спортсменів.

Кіберспорт офіційно визнаний видом спорту в Росії, Італії, Китаї, Південній Кореї і ще 18 країнах, в ряді інших про це ведуться дискусії. У лютому коаліція правлячих партій Німеччини обговорила визнання комп'ютерного спорту і кроки з розвитку в країні відповідної інфраструктури.