Федерація волейболу України назвала склад учасників міжнародного турніру в Івано-Франківську

В змаганні прийматимуть участь і чоловіча і жіноча збірні країни.

З 10 по 12 травня в Івано-Франківську пройде Міжнародний турнір з волейболу, в якому візьмуть участь 6 команд, по три чоловічі та жіночі збірні.

В змаганні прийматимуть участь і чоловіча і жіноча збірні України, повідомляє офіційний сайт ФВУ.

Це вже буде II Міжнародний турнір на честь 356-річчя Івано-Франківська.

У чоловічих змаганнях окрім українців візьмуть участь команди Австрії та Білорусі, а в жіночому турнірі - Швеції та Білорусі.

Турнір стане підготовкою для жіночої та чоловічої команд до Золотої Євролізі, яка відбудеться в кінці травня — на початку червня. Домашні поєдинки Євроліги також прийме Івано-Франківськ.

Рік тому змагання в Івано-Франківську виграла чоловіча збірна України, обігравши молодіжну команду країни, а також збірні Латвії та Білорусі.

Турнір серед жіночих команд у 2017-му не проводився.

Розклад змагань:

Четвер, 10 травня

18:00. Україна — Швеція (жінки)

20:30. Україна — Австрія (чоловіки)

П'ятниця, 11 травня

18:00. Білорусь — Швеція (жінки)

20:30. Австрія — Білорусь (чоловіки)

Субота, 12 травня

16:00. Білорусь — Україна (жінки)

18:30. Україна — Білорусь (чоловіки)