Федерація волейболу України назвала склад учасників міжнародного турніру в Івано-Франківську
З 10 по 12 травня в Івано-Франківську пройде Міжнародний турнір з волейболу, в якому візьмуть участь 6 команд, по три чоловічі та жіночі збірні.
В змаганні прийматимуть участь і чоловіча і жіноча збірні України, повідомляє офіційний сайт ФВУ.
Це вже буде II Міжнародний турнір на честь 356-річчя Івано-Франківська.
У чоловічих змаганнях окрім українців візьмуть участь команди Австрії та Білорусі, а в жіночому турнірі - Швеції та Білорусі.
Турнір стане підготовкою для жіночої та чоловічої команд до Золотої Євролізі, яка відбудеться в кінці травня — на початку червня. Домашні поєдинки Євроліги також прийме Івано-Франківськ.
Рік тому змагання в Івано-Франківську виграла чоловіча збірна України, обігравши молодіжну команду країни, а також збірні Латвії та Білорусі.
Турнір серед жіночих команд у 2017-му не проводився.
Розклад змагань:
Четвер, 10 травня
18:00. Україна — Швеція (жінки)
20:30. Україна — Австрія (чоловіки)
П'ятниця, 11 травня
18:00. Білорусь — Швеція (жінки)
20:30. Австрія — Білорусь (чоловіки)
Субота, 12 травня
16:00. Білорусь — Україна (жінки)
18:30. Україна — Білорусь (чоловіки)