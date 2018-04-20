Президент НОК Бубка обговорив з президентом НОК Китаю співробітництво у рамках підготовки до Пекіна-2022

Очільники Олімпійських комітетів України та Китаю обговорили розвиток зимових видів спорту в Азії та кроки, які робить керівництво країни та столиці задля того, аби Ігри-2022 пройшли на найвищому рівні.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка з робочим візитом відвідав Китай, де провів зустріч з головою Національного олімпійського комітету КНР Гоу Чжунвеном, який також очолює Головне державне управління у справах спорту.

На зустрічі йшла мова про підготовку Пекіна до проведення зимових Олімпійських ігор, які столиця Китаю буде приймати у 2022 році, повідомляє прес-служба НОК України.

Зокрема, очільники Олімпійських комітетів України та Китаю обговорили розвиток зимових видів спорту в Азії та кроки, які робить керівництво країни та столиці задля того, аби Ігри-2022 пройшли на найвищому рівні.

Також Сергій Бубка та Гоу Чжунвен обговорили поглиблення співробітництва між двома країнами у сфері спорту, надання сприяння китайської сторони у підготовці наших спортсменів до Ігор-2022, зокрема, проведення навчально-тренувальних зборів та участі у тестових змаганнях на території КНР.

Зазначимо, що саме цими днями у Китаї триває четвертий візит Координаційної комісії Міжнародного Олімпійського Комітету. Нині робота на етапі планування та визначення стратегій підготовки до Олімпійських ігор успішно завершена, отож експерти МОК спільно з Оргкомітетом-2022 обговорюють пропозиції та рекомендації щодо прискорення будівництва спортивних об’єктів, підготовки персоналу та вчасного виконання всіх задач, що стоять перед господарями Ігор-2022.