Президент НОК Бубка обговорив з президентом НОК Китаю співробітництво у рамках підготовки до Пекіна-2022

13:01, 20 квітня 2018
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noc-ukr.org

На зустрічі йшла мова про підготовку Пекіна до проведення зимових Олімпійських ігор, які столиця Китаю буде приймати у 2022 році, повідомляє прес-служба НОК України.

Зокрема, очільники Олімпійських комітетів України та Китаю обговорили розвиток зимових видів спорту в Азії та кроки, які робить керівництво країни та столиці задля того, аби Ігри-2022 пройшли на найвищому рівні.

Також Сергій Бубка та Гоу Чжунвен обговорили поглиблення співробітництва між двома країнами у сфері спорту, надання сприяння китайської сторони у підготовці наших спортсменів до Ігор-2022, зокрема, проведення навчально-тренувальних зборів та участі у тестових змаганнях на території КНР.

Зазначимо, що саме цими днями у Китаї триває четвертий візит Координаційної комісії Міжнародного Олімпійського Комітету. Нині робота на етапі планування та визначення стратегій підготовки до Олімпійських ігор успішно завершена, отож експерти МОК  спільно з Оргкомітетом-2022 обговорюють пропозиції та рекомендації щодо прискорення будівництва спортивних об’єктів, підготовки персоналу та вчасного виконання всіх задач, що стоять перед господарями Ігор-2022.

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Теги: #НОК Бубка#Бубка візит до Китаю