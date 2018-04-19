Львівські "Кажани" виграли перші два матчі фіналу волейбольної Суперліги у харківського "Локомотива"

Рахунок в серії до трьох перемог став 0:2.

У Харкові завершився другий матч фінальної серії чемпіонату України з волейблу серед команд Суперліги, в якому "Локомотив" приймав львівські "Кажани" і програв.

Гра завершилася з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт "Локомотива".

Львів'яни з великими труднощами виграли перші дві партії - 24:26 і 25:27, а в третьому харків'яни зламалися психологічно і вже не надавали настільки запеклого опору. Партія (20:25), а разом з нею і весь матч залишилися за "Кажанами".

Напередодні, в першому матчі серії, "Локомотив" виграв першу партію, але потім програв три сети поспіль - 25:18, 23:25, 17:25 21:25.

Таким чином, рахунок в серії до трьох перемог став 0:2 на користь "Кажани".

Третій і, в разі необхідності, четвертий матч відбудуться у Львові. Якщо ж "Локомотив" зуміє виграти двічі і зрівняти рахунок у серії, п'ятий вирішальний матч відбудеться у Харкові.

Ігри заплановані на 24, 25 та 29 квітня.