Українські дзюдоїсти визначилися зі складом на чемпіонат Європи

15 спортсменів представлять Україну на континентальній першості.

Наприкінці квітня ізраїльський Тель-Авів прийматиме в себе чемпіонат Європи з дзюдо. Змагання триватимуть з 26-го по 28 квітня. На європейській першості спортсмени з близько 40 європейських країн визначать переможців турніру у 14-ти вагових категоріях. Українська заявка нараховує 15 спортсменів. Читайте такожУкраїнці виграли 30 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи з самбо Склад збірної України Чоловіки: Артем Лесюк (60 кг), Георгій Зантарая (66 кг), Геворг Хачатрян (66 кг), Артем Хомула (73 кг), Дмитро Канівець (73 кг), Сергій Крівчач (81 кг), Кеджау Ньябалі (90 кг), Антон Савицький (100 кг), Олександр Гордієнко (+100 кг). Жінки: Марина Черняк (48 кг), Людмила Плієва (52 кг), Юлія Гребеножко (63 кг), Анастасія Турчин (78 кг), Єлизавета Каланіна (+78 кг), Галина Тарасова (+78 кг). Нагадаємо, нещодавно українські дзюдоїсти здобули медалі на Гран-прі в Туреччині.

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