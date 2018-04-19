Українець Віктор Петренко включений до Залу слави світового фігурного катання
14:03, 19 квітня 2018Інше
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Олімпійський чемпіон 1992 року удостоєний почестей за заслуги перед фігурним катанням.
Віктор Петренко / ninjajournalist.com
Український фігурист, олімпійський чемпіон 1992 року Віктор Петренко потрапив у Зал слави світового фігурного катання за великі заслуги та внесок у розвиток цього виду спорту.
Про це йдеться в офіційному релізі американської організації «Музей світового фігурного катання і Зал слави», офіс якої розташований у Колорадо-Спрінгс (США).
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Крім олімпійського золота-1992, Віктор Петренко також завоював бронзову нагороду Ігор 1988 року, тричі був призером чемпіонатів світу, а в 1992 році піднявся на найвищу сходинку світового подіуму.
Після завершення спортивної кар'єри Петренко став тренером. Також він є віце-президентом Української федерації фігурного катання.
Віктор Петренко є першим українцем, який, на думку експертів, має унікальні заслуги перед фігурним катанням.
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