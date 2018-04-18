Українка Соловйова визнана найкращою спортсменкою Всесвітніх ігор

Влітку минулого року вона встановила історичне досягнення: першою серед усіх атлетів стала чотириразовою чемпіонкою Всесвітніх ігор.

Українка Лариса Соловйова завоювала звання “Найкращий спортсмен Всевітніх ігор – 2017”.

Її нагородили під час щорічного саміту SportAccord Convention, повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.

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Влітку минулого року вона встановила історичне досягнення: першою серед усіх атлетів стала чотириразовою чемпіонкою Всесвітніх ігор. До неї нікому в жодному виді спорту не вдавалося досягнути таких висот.

Лариса Соловйова займається пауерліфтингом вже 22 роки. З 2000-х років не знає поразок. Вона багаторазова чемпіонка світу та Європи, на її рахунку багато рекордів світу. Але найбільшим своїм спортивним досягненням, безперечно, вважає – чотири перемоги на Всесвітніх іграх (2005, 2009, 2013, 2017). Більше того, Лариса планує виступати і у 2021 році в Бірмінгемі, США.