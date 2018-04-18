Біатлоністка Панфілова оголосила про завершення кар'єри

У нинішньому сезоні спортсменка потрапила в Топ-10 спринту етапу Кубка IBU.

Екс-росіянка а нині українська біатлоністка Марія Панфілова оголосила про завершення кар'єри.

На літньому чемпіонаті світу в Чайковському біатлоністка разом з командою завоювала бронзу у змішаній естафеті, а потім успішно виступила на чемпіонаті України. Весь зимовий сезон Панфілова провела на Кубку IBU, а також взяла участь у чемпіонаті Європи в Ріднау. Кращим особистим результатом для спортсменки стало 10 місце у спринті на етапі в Арбері, повідомляє Xsport.

«Цей рік був не простим для мене, результат не радував. Радувало тільки оточення. Хотіла б подякувати всю команду «Б», тренерів та сервіс бригаду, яка працювала на висоті весь сезон. Лижі - це 70% успіху, вони були кращими. Нашого масажиста, дівчат і хлопців. З ними було приємно працювати, дуже дружній та згуртований колектив.

Так само хочу подякувати колективи Міністерства спорту і Федерації біатлону України за їх допомогу. Звичайно ж, хочу сказати величезне спасибі уболівальникам біатлону України. Вони підтримують і в радості, і в горі, що дуже важливо для спортсменів і їх результату. Таких уболівальників хочеться завжди радувати. Ну і нашого президента Федерації Володимира Бринзака. Низький йому уклін, побільше б таких людей на Землі.

Я прийняла рішення завершити спортивну кар'єру, і не тільки за збірну України, а взагалі.

Найціннішим і пам'ятним у спорті для мене була участь в Олімпійських іграх у Сочі. Все це було з командою України, за що я дуже вдячна їй. Після спорту хочу стати дитячим тренером з біатлону», - зазначила Панфілова.

30-річна спортсменка через конфлікт з керівництвом російської збірної, перебралася в українську команду на початку 2013 року. Через рік Панфілова потрапила у складі української збірної на Олімпійські ігри-2014 і отримала там шанс виступити у змішаній естафеті.

Після олімпійського сезону Панфілова розпочала підготовку до нового сезону, проте несподівано для всіх, в розпал літньої підготовки, спортсменка оголосила про завершення кар'єри. Таке рішення було аргументовано бажанням здобувати вищу освіту в медінституті.

Сезон 2014/2015 Панфілова дійсно пропускала, однак на початку літа 2015 року з'явилася інформація про те, що українська федерація схвалила перехід Панфілової під прапор Білорусі, і вже з сезону 2015/2016 спортсменка виступала за нову країну. Влітку 2017 року Панфілова повернулася до складу збірної України.