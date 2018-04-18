Найкращий український тенісист знову знявся з турніру через травму руки

Долгополов знявся зі змагань у Будапешті, які будуть проходити наступного тижня.

Найкращий тенісист України Олександр Долгополов оголосив про відмову брати участь у змаганнях в Будапешті.

Турнір у столиці Угорщини відбудеться з 23 по 29 квітня, повідомляє Tennis World USA.

Раніше Долгополов знявся з турніру в Монако, який проходить на цьому тижні. Причина відмови - травма правої кисті, через яку 53-я ракетка світового рейтингу мучиться з Australian Open.

У коментарі порталу Великий теніс України Долгополов розповів, що рука продовжує його турбувати, він має намір продовжити лікування і чекати результатів. Скільки часу буде потрібно на відновлення тенісист не знає: "Це може бути 2-3 тижні, а може і довше". Що стосується можливості хірургічного втручання, то українець на даний момент не планує вдаватися до операції.

Раніше, через 2,5 місяця після свого останнього матчу в Мельбурні, українець повернувся в тур минулого тижня в Марракеші, де зазнав поразки в стартовому поєдинку.