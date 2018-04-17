Президент НОК України Бубка обраний віце-президентом Асоціації Всесвітніх ігор майстрів

Генеральна Асамблея Асоціації Всесвітніх ігор майстрів під час свого засідання в Бангкоку (Таїланд) обрала Сергія Бубку віце-президентом організації.

Це стало свідченням великої довіри та високої оцінки уславленого українського спортсмена, який після завершення видатної спортивної кар’єри продовжив працювати на благо розвитку спорту, ставши успішним менеджером та увійшовши до керівництва світового спорту, повідомляє офіційний сайт НОК України.

Олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон і рекордсмен світу зі стрибків з жердиною, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, який є також членом Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету і першим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, зазначив: «Все своє життя я присвятив спорту і радий служити задля його подальшого розвитку. Асоціація Всесвітніх ігор майстрів визнана Міжнародним Олімпійським Комітетом і є невід'ємною частиною світового спортивного руху. Це чудово, що багато олімпійців, які завершили активну кар’єру, а також інші спортсмени отримують можливість продовження виступів на рівні Ігор майстрів. Такі форуми надають можливість для тисяч атлетів-аматорів конкурувати на найвищому міжнародному рівні в будь-якому віці після 35, відчути дух і атмосферу великого спортивного свята», - наголосив Сергій Бубка.

Асоціація Всесвітніх ігор майстрів є органом, що опікується проведенням літніх та зимових найбільших мультиспортивних форумів, так само як і континентальних Ігор майстрів. На минулих літніх Іграх в Окленді (Нова Зеландія) зареєструвались понад 25 тисяч спортсменів, що представляли 100 країн світу, які змагались у 28 видах спорту і 45 дисциплінах.