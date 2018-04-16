Українці виграли 30 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи з самбо

У командному заліку українська збірна посіла друге місце.

У Празі завершився молодіжний чемпіонат Європи з самбо. Збірна України стала однією з найкращих на турнірі, завоювавши 30 медалей. З них - 9 золотих нагород, 6 срібних і 15 бронзових.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації самбо України.

В загальному командному заліку українці стали другими (Росія - перша, Грузія - третя). Зазначимо, що брали участь у чемпіонаті Європи 200 самбістів з 25 країн.

Чемпіонами Європи у своєму віці стали українці Денис Раєвський (60 кг), Назар Шадрін (75 кг) серед юнаків, Алла Бегеба (48 кг), Ірина Логойда (75 кг), Марія Меркулова (понад 75 кг) серед дівчат.

У категорії юніорів перше місце посів Роман Труш (65 кг), серед юніорів найкращими стали Катерина Саблева (44 кг), Катерина Москальова (72 кг) і Єлизавета Горб (понад 80 кг).

Молодіжний чемпіонат Європи проходив з 13-го по 15 квітня.

Нагадаємо, що на нещодавньому чемпіонаті світу з самбо в російському Сочі збірна України завоювала 9 медалей.