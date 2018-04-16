Світоліна залишилася на 4-му місці в жіночому тенісному рейтингу

У списку Топ-16 тенісисток світу не відбулося жодних змін.

У понеділок Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлену версію світового рейтингу, де україна Еліна Світоліна як і раніше займає 4-е місце.

У нашої спортсменки в активі 5630 балів, повідомляє офіційний сайт WTA.

Перші три місця займають румунка Симона Халеп, Каролін Возняки з Данії і Гарбіньє Мугуруза (Іспанія). А замикає п'ятірку найсильніших Олена Остапенко з Латвії.

Всього ж, у Топ-16 світового рейтингу не відбулося жодних змін.

Що стосується інших українок, то Леся Цуренко залишилася на 41-му місці в рейтингу, Катерина Козлова опустила з 66-го на 68-ме місце, а Катерина Бондаренко, як і раніше, займає 78-е місце.