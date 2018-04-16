Світоліна залишилася на 4-му місці в жіночому тенісному рейтингу
11:48, 16 квітня 2018Інше
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У списку Топ-16 тенісисток світу не відбулося жодних змін.
Еліна Світоліна залишилася на 4-му місці в рейтингу WTA / facebook.com/ddftennis
У понеділок Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлену версію світового рейтингу, де україна Еліна Світоліна як і раніше займає 4-е місце.
У нашої спортсменки в активі 5630 балів, повідомляє офіційний сайт WTA.
Перші три місця займають румунка Симона Халеп, Каролін Возняки з Данії і Гарбіньє Мугуруза (Іспанія). А замикає п'ятірку найсильніших Олена Остапенко з Латвії.
Всього ж, у Топ-16 світового рейтингу не відбулося жодних змін.
Що стосується інших українок, то Леся Цуренко залишилася на 41-му місці в рейтингу, Катерина Козлова опустила з 66-го на 68-ме місце, а Катерина Бондаренко, як і раніше, займає 78-е місце.
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