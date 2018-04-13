Український національний вид спорту хортинг розвивається у Таїланді та Індії

15:09, 13 квітня 2018
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Хортинг - український національний вид спорту / sapsan.kiev.ua

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Хортинг як вид спорту з'явився близько 9 років тому, розповів заслужений майстер спорту, президент Міжнародної федерації хортингу Едуард Єрьоменко. За цей час хортинг перетворився на візитну картку і спортивний бренд України.

"Ідея створити новий вид спорту, який би повністю відповідав національному духу і українським традиціям, з'явилася у мене в 2008 році, а 25 березня 2009 року була заснована національна федерація хортингу. У 2011 році був проведений перший чемпіонат України, з того ж року ми почали тісно співпрацювати з Міністерством спорту", - зазначив Єременко.

Назва виду спорту "хортинг" походить від кореня "хорт". У часи запорізького козацтва так називали спеціальний ритуал воїнів-козаків, які напередодні бою ставали в "магічне" коло. Хортинг позиціонується не тільки як бойове мистецтво, але і як система комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного виховання, наближення до українських традицій.

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За словами віце-президента Міжнародної федерації хортингу, члена президії Української федерації хортингу Станіслава Федорова, зараз хортинг успішно поширився практично у всіх регіонах України, а особливою популярністю користується у столиці, де ним займаються діти і підлітки у 30 спортивних школах. Також чимало шкіл з розвитку хортингу є в містах-супутниках Києва - Ірпені, Броварах, Борисполі та ін.

"Нас радує те, що хортинг швидкими темпами поширюється і за кордоном. Зараз ми готуємося до проведення третього чемпіонату світу, який буде приймати латвійське місто Даугавпілс з 20 по 22 квітня. Заявки на участь вже подали спортсмени з більш ніж 15 країн, в цілому це більше 250 учасників. Триває підготовка і до другого чемпіонату Європи з цього виду спорту. Відзначу той факт, що всі ці турніри проводяться за межами України", - сказав Федоров.

За його словами, федерації хортингу з'явилися навіть в таких екзотичних країнах, як Таїланд та Індія.

За належної підтримки української держави національний вид спорту хортинг міг би отримати ще більший поштовх для розвитку, заявили його популяризатори.

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Теги: #хортинг