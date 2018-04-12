Біатлоністка Варвинець та спортивний гімнаст Радівілов отримали нагороди НОК кращих спортсменів місяця

У січні високого визнання НОК удостоєна дворазова чемпіонка і срібна призерка чемпіонату Європи з біатлону в італійському Ріднау Варвинець, а в березні - дворазового переможця змагань Кубка світу, переможця серії турнірів Кубка світу зі спортивної гімнастики 2016-2018 років Радівілова.

В Олімпійському домі відбулося вшанування найкращих спортсменів та тренерів січня та березня в Україні, яких традиційно привітав президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка.

Нагадаємо, у січні цього високого визнання НОК удостоєна дворазова чемпіонка і срібна призерка чемпіонату Європи з біатлону в італійському Ріднау Ірина Варвинець, повідомляє прес-служба НОК України.

У березні найкращим спортсменом визнано дворазового переможця змагань Кубка світу в Досі (Катар), переможця серії турнірів Кубка світу зі спортивної гімнастики 2016-2018 років Ігоря Радівілова (вправи на кільцях, опорний стрибок).

Відзначимо, Ірина вдруге отримує звання найкращої спортсменки місяця (раніше за лютий-2015). Для Ігоря Радівілова це третя нагорода (раніше жовтень-2017 і листопад-2017).

«На початку лютого ми спілкувалися, коли і як краще зробити нагородження й Іра сама вирішила, щоб її нагородження відбулося вже після Олімпійських ігор в Пхьончхані. Днями завершився зимовий сезон, Ірина з двома «бронзами» повернулася з австрійського Хохфільцена з чемпіонату світу серед військовослужбовців і ми відразу організували це нагородження. Нагорода нарешті заслужено знайшла свого героя», - сказав Сергій Бубка, побажавши спортсменці гарного відпочинку та з новими силами розпочинати шлях до олімпійського Пекіна-2022.

«Наш бронзовий призер Олімпійських ігор Лондона-2012 задав дуже чудовий темп низки гарних перемог на міжнародних змаганнях. Відзначу, що саме на цих серіях змагань Кубка світу, а також на чемпіонаті світу спортсмени виборюватимуть право виступати на Олімпійських іграх в Токіо-2020. Хочу побажати Ігорю міцного здоров’я, впевненості в своїх силах та подальших вдалих виступів на шляху до олімпійського Токіо», - додав президент НОК.

Сергій Бубка привітав з визнанням найкращих тренерів січня та березня – Миколу Зоца та Вячеслава Лаврухіна. «Дійсно, і Микола Миколайович, і Вячеслав Вячеславович є одними з найближчих людей для Іри та Ігоря. Саме завдяки тренерському хисту цих спеціалістів, їхньому взаєморозумінню з вихованцями Україна має таких чудових спортсменів в біатлоні та спортивній гімнастиці», - наголосив Сергій Бубка.

Керманич Олімпійського комітету висловив щирі слова подяки Федерації біатлону України на чолі з її президентом Володимиром Бринзаком й Українській федерації гімнастики в обличчі присутнього на заході її першого віце-президента Геннадія Сартинського.

Сергій Бубка подякував за сприяння у вихованні спортсменів Міністерству оборони України на чолі з Міністром Степаном Полтораком, Збройним силам України та присутньому начальнику відділу організації спортивної діяльності та міжнародних зв’язків управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України Анатолію Пелиху, Міністерству внутрішніх справ на чолі з Міністром Арсеном Аваковим та фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» й присутньому першому заступнику голови Віктору Коржу.

Національний олімпійський комітет України з 2005 року щомісячно визначає та вшановує найкращого спортсмена та тренера країни.