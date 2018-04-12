Президент міжнародного союзу біатлоністів, якого звинувачують у корупції, залишив свій пост

Інформатор WADA Родченков повідомив, що IBU багато років приховував аномальні показники в біологічних паспортах російських спортсменів.

Президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг залишив свій пост на час розслідування за звинуваченнями в корупції. Генерального секретаря IBU Ніколь Реш також відсторонено від посади на час розслідування.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Віце-президент IBU росіянин Віктор Майгуров тимчасово відмовився зайняти посаду Бессеберга, хоча мав на це право.

Читайте такожПоліція провела обшук в штаб-квартирі Міжнародного союзу біатлоністів

Тимчасово виконуючим обов'язки президент IBU став віце-президент організації з фінансів Клаус Ляйстнер.

Нагадаємо, що вчора вибухнув скандал, пов'язаний з підозрами на адресу низки чиновників IBU в корупції у допінгових справах. Зокрема, поліція допитала генерального секретаря IBU Ніколь Реш. Поліцейські провели обшуки в штаб-квартирах IBU в Норвегії та Австрії - вони перевірили комп'ютери і вилучили деякі документи.

Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков повідомив, що IBU багато років приховував аномальні показники в біологічних паспортах російських спортсменів.