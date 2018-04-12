Жіноча збірна України з біатлону втратила головного тренера

Урош Велепець залишив пост наставника української команди.

Словенський фахівець Урош Велепець залишив пост старшого тренера жіночої збірної України з біатлону. Про це повідомляє Xsport.ua з посиланням на президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака.

Ім'я нового тренера поки невідомо.

У лютому, після Олімпійських ігор в Пхьончхані, словенець заявляв, що має пропозиції про роботу від інших збірних.

На Олімпіаду-2018 в особистих гонках підопічні Велепця (Юлія Джима, Віта і Валя Семеренко, Ірина Варвинець і Анастасія Меркушина) вперше з 2002 року не змогли потрапити до топ-10, а в естафеті після золота Сочі-2014 українки посіли лише 11-е місце.

Урош Велепець очолив жіночу збірну України у 2015 році. Контракт 50-річного словенця з Федерацією біатлону України стікав по завершенні олімпійського сезону.

Як повідомляв УНІАН, швидше за все, у наступному сезоні збірна України з біатлону буде мати одного головного тренера, яким стане Юрай Санітра.