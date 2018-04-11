Поліція провела обшук в штаб-квартирі Міжнародного союзу біатлоністів

Інформатор WADA Григорій Родченков звинуватив IBU в корупції.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило про те, що в штаб-квартирах Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) в Австрії та Норвегії був проведений поліцейський обшук.

За повідомленням NRK, він був пов'язаний з допінгом.

«Відділ розслідувань WADA обмінявся інформацією з слідчими органів Австрії і Норвегії, а також з Інтерполом.

Розслідування послужило причиною поліцейських обшуків, що були проведені в штаб-квартирах IBU в Австрії і Норвегії 10 квітня», – повідомив менеджер зі зв'язків з громадськістю WADA Джеймс Фітцджеральд.

Зазначимо, що обшук стався практично відразу після того, як інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков звинуватив IBU в корупції.