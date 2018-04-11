Поліція провела обшук в штаб-квартирі Міжнародного союзу біатлоністів

22:45, 11 квітня 2018
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У штаб-квартирі Міжнародного союзу біатлоністів в Зальцбурзі пройшли обшуки / REUTERS

За повідомленням NRK, він був пов'язаний з допінгом.

«Відділ розслідувань WADA обмінявся інформацією з слідчими органів Австрії і Норвегії, а також з Інтерполом.

Розслідування послужило причиною поліцейських обшуків, що були проведені в штаб-квартирах IBU в Австрії і Норвегії 10 квітня», – повідомив менеджер зі зв'язків з громадськістю WADA Джеймс Фітцджеральд.

Зазначимо, що обшук стався практично відразу після того, як інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков звинуватив IBU в корупції.

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Теги: #WADA#допінг#IBU