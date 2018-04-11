Кенійський бігун проповз на колінах до фінішу, проявивши силу волі (відео)

Майкл Кунюга, незважаючи на падіння, посів друге місце з особистим рекордом.

Кенійський бігун Майкл Кунюга опинився в непростій ситуації за кілька метрів до фінішу під час марафону в Ганновері.

Кунюга завершував забіг на другому місці, коли буквально за три-чотири метри до завершення дистанції його схопила судома, і він впав на асфальт. Кенійцю довелося проявити всю силу волі і віддати буквально останні сили, щоб поповзом досягти фінішної риски, випередивши всього на 3 секунди свого співвітчизника Дункана Кеша, який посів третє місце. Про це повідомляє runnersworld.com.

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Результат Кунюги - 2 години 10 хвилин 16 секунд став особистим рекордом в марафоні.

Срібна нагорода на марафоні в Ганновері дозволила Майклу отримати 4 тисячі євро призових (завоювання бронзи оцінюється 2 500 євро).

Відразу після перетину фінішної риски до спортсмена прибула медична бригада для надання допомоги.