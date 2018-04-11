Світоліна не зіграє у складі збірної України в матчі Кубка Федерації з Канадою

12:58, 11 квітня 2018
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Збірна України зіграє в матчі з Канадою без свого лідера / btu.org.ua

Нашу команду в цьому протистоянні представлять Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Ольга Савчук, повідомляє Великий теніс України.

Читайте такожКанадка Бушар зіграє в матчі Кубка Федерації проти збірної УкраїниВ складі відсутня Еліна Світоліна. Як пояснювала раніше сама 4-я ракетка світу, це рішення прийняв капітан (тренер) команди. Причини такого рішення невідомі.

Матч "синьо-жовтих" проти збірної Канади відбудеться на "Uniprix Stadium" в Монреалі.

Раніше команди вже зустрічалися. У 2013 році також в рамках плей-офф Другої Світової групи канадки здобули перемогу над нашою командою в Києві з рахунком 3-2.

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Теги: #збірна України#Еліна Світоліна#Кубок Федерації