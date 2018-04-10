Южненський «Хімік» став восьмиразовим чемпіоном України з волейболу серед жінок

Команда у вірішальному матчі обіграла запорізьку "Орбіту" з рахунком 3:0.

Жіноча волейбольна команда "Хімік" (Южне, Одеська обл.) достроково стала восьмиразовим чемпіоном України з волейболу.

Перемога «Волинь-Університету-ОДЮСШ» над «Галичанкою-ТНЕУ-ГАДЗ» (3:0) дозволила «Хіміку» не відкладати на завтра те, що можна було вирішити сьогодні. А саме – достроково забезпечити собі восьме чемпіонське сходження. І підопічні Андрія Романовича впоралися із цим завданням на "відмінно", повідомляє офіційний сайт Федерації волейболу України.

Перемога не далася южненкам легко, адже запоріжанки, чіпляючись за останній шанс зберегти надії принаймні на «бронзу», грати напрочуд самовіддано та відчайдушно. І, завдяки вдалим атакам Олени Козиряцької-Середи та Вікторії Лохманчук, навіть тривалий час вели в стартовій партії – 6:2, 7:3, 11:8… Проте саме тоді господарки майданчику вперше «огризнулися» вагомим ривком у відповідь, а за рахунку 14:14 записали собі до активу вже п’ять вдалих атак поспіль.

У другому сеті «біло-зелені» (щоправда, у цьому матчі вони грали у блакитній формі) спромоглися видати серію із семи очок поспіль, перетворивши 3:3 на 10:3, а в третьому вирішальний відрив оформили чотирма результативними «пострілами», зробивши рахунок 10:4. Ну, а далі, спільними зусиллями, впевнено довели справу до логічного завершення, яке ознаменувалося дружнім тріумфальним зойком. 3:0 - 25:20, 25:16, 25:20.

Що ж, «Хімік» цілком закономірно завершує сезон черговим чемпіонським злетом, а ось «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» уже точно розпрощалася з надіями на п’єдестал пошани. Запоріжанкам залишається хіба що спробувати добряче «грюкнути дверима»…