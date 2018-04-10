Шух і Мисливчук визнані кращими легкоатлетами березня в Україні

Українські метальники стали призерами Кубка Європи в Лейрії (Португалія).

Володимир Мисливчук і Аліна Шух визнані кращими легкоатлетами України за підсумками березня 2018 року.

У минулому місяці Володимир Мисличвук став другим на Кубку Європи у Лейрії (Португалія) у метанні молота серед молоді, показавши результат 71,16 м., повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Також він виграв Меморіал Юрія Піскунова у Новій Каховці з другим результатом сезону в Європі серед молоді (74,43 м).

Аліна Шух в Лейрії стала третьою у метанні списа серед молоді з результатом 55,02 м. Також українка посіла 7-е місце на чемпіонату світу в приміщенні в Бірмінгемі у змаганнях з п'ятиборства.

У голосуванні брали участь члени Ради ФЛАУ, представники ЗМІ та вболівальники.