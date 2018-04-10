Долгополов програв у своєму першому матчі за останні два з половиною місяці

14:59, 10 квітня 2018
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Долгополов вийшов у півфінал змагань в Аргентині / btu.org.ua

Долгополов залишає турнір після першого ж кола, поступившись 221-й ракетці світу, переможцю кваліфікації Андреа Арнабольді з Італії.

Рахунок поєдинку - 6:2, 6:3.

Зазначимо, що це був перший матч для Олександра Долгополова з середини січня, коли він брав участь у Australian Open. Кілька турнірів українець пропустив після цього через травму.

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Теги: #Олександр Долгополов