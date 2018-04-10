Долгополов програв у своєму першому матчі за останні два з половиною місяці
14:59, 10 квітня 2018Інше
147
Українець невдало стартував на турнірі в Марракеші.
Долгополов програв 221-й ракетці світу / btu.org.ua
Український тенісист Олександр Долгополов, який посідає 52-у сходинку у світовому рейтингу, невдало стартував на турнірі ATP в Марракеші (Марокко) з призовим фондом 561 тисячу євро.
Долгополов залишає турнір після першого ж кола, поступившись 221-й ракетці світу, переможцю кваліфікації Андреа Арнабольді з Італії.
Рахунок поєдинку - 6:2, 6:3.
Зазначимо, що це був перший матч для Олександра Долгополова з середини січня, коли він брав участь у Australian Open. Кілька турнірів українець пропустив після цього через травму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter