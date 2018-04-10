Долгополов програв у своєму першому матчі за останні два з половиною місяці

Українець невдало стартував на турнірі в Марракеші.

Український тенісист Олександр Долгополов, який посідає 52-у сходинку у світовому рейтингу, невдало стартував на турнірі ATP в Марракеші (Марокко) з призовим фондом 561 тисячу євро.

Долгополов залишає турнір після першого ж кола, поступившись 221-й ракетці світу, переможцю кваліфікації Андреа Арнабольді з Італії.

Рахунок поєдинку - 6:2, 6:3.

Зазначимо, що це був перший матч для Олександра Долгополова з середини січня, коли він брав участь у Australian Open. Кілька турнірів українець пропустив після цього через травму.