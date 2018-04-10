Американська тенісистка подала в суд на WTA через тест на допінг

Медісон Бренгл заявила, що забір крові завдав шкоди її здоров'ю.

Американська тенісистка Медісон Бренгл подала позов до суду на Жіночу тенісну асоціацію (WTA) і Міжнародну федерацію тенісу (ITF), заявивши, що забір крові при тесті на допінг завдав шкоди її здоров'ю.

Про це повідомляє Reuters.

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Адвокат 28-річної спортсменки Пітер Гінсберг зазначає, що Бренгл повідомляла і WTA і ITF, що погано переносить ін'єкції, однак організації не надали можливість альтернативного допінг-тестування. Він також підкреслив, що забір крові призвів до того, що в даний момент робоча рука у тенісистки серйозно ослабла.

За словами Гінсберга, Бренгл за свою кар'єру жодного разу не пропустила допінг-тести і ніколи не здавала позитивних проб. Юрист зазначив, що поки точну суму позову він назвати не може, але вона може перевищити 10 мільйонів доларів.

Бренгл посідає 83-є місце в світовому рейтингу.