Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Свендсен завершив кар'єру

32-річний норвежець виграв за кар'єру вісім олімпійських медалей.

Норвезький біатлоніст Еміль-Хегле Свендсен оголосив про завершення кар'єри. Про це він заявив під час спеціальної прес-конференції в понеділок, 9 квітня, повідомляє VG.

«Я хотів взяти участь у Кубку світу в наступному році, виступити на етапі в Остерсунді. Але я вирішив, що варто завершити кар'єру після Олімпійських ігор. Я вирішив, що час закінчувати», - зазначив Свендсен.

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За кар'єру 32-річний норвежець виграв 12 золотих, 6 срібних і 3 бронзових медалей на чемпіонатах світу в період з 2007-го по 2016 рік і 38 разів підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу на етапах Кубка світу.

На Олімпійських іграх Свендсен здобув чотири золотих, три срібних і одну бронзову нагороди. В тому числі на Олімпіаді в Пхьончхані в 2018-му норвежець взяв бронзу та два срібла.

Нагадаємо, що нещодавно про завершення кар'єри оголосив інший легендарний норвезький біатлоніст – восьмиразовий олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален.