У Німеччині запобігли теракту на Берлінському напівмарафоні
18:39, 08 квітня 2018Інше
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Поліція затримала чотирьох осіб.
На Берлінському півмарафоні поліція запобігла теракту / dw.com
Поліція Німеччини запобігла теракт на Берлінському півмарафоні 8 квітня, повідомляє Die Welt.
Поліцейські затримали чотирьох осіб, які планували напасти на глядачів та учасників з ножами. При обшуку в квартирі одного з підозрюваних також виявлена вибухівка.
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Втім, в поліції запевняють, що організатор теракту весь час перебував під наглядом і теракт не мав особливої небезпеки для людей.
Повідомляється, що Берлінський півмарафон зібрав рекордну кількість учасників - 32 тисячі.
Нагадаємо, вчора в німецькому місті Мюнстер фургон в'їхав у натовп пішоходів. В результаті наїзду загинули чотири людини, ще 20 отримали поранення різної тяжкості.
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