У Німеччині запобігли теракту на Берлінському напівмарафоні

Поліція затримала чотирьох осіб.

Поліція Німеччини запобігла теракт на Берлінському півмарафоні 8 квітня, повідомляє Die Welt.

Поліцейські затримали чотирьох осіб, які планували напасти на глядачів та учасників з ножами. При обшуку в квартирі одного з підозрюваних також виявлена вибухівка.

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Втім, в поліції запевняють, що організатор теракту весь час перебував під наглядом і теракт не мав особливої небезпеки для людей.

Повідомляється, що Берлінський півмарафон зібрав рекордну кількість учасників - 32 тисячі.

Нагадаємо, вчора в німецькому місті Мюнстер фургон в'їхав у натовп пішоходів. В результаті наїзду загинули чотири людини, ще 20 отримали поранення різної тяжкості.