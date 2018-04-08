Визначився суперник збірної України в Кубку Девіса

Українські тенісисти зустрінуться з португальцями і будуть мати перевагу домашніх трибун.

Чоловіча збірна України з тенісу дізналася про свого наступного суперника в Кубку Девіса. Наша збірна 14-15 вересня проведе домашній поєдинок проти збірної Португалії на етапі першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони.

Про це повідомляє Isport.

Португальці зазнали поразки з рахунком 2:3 від збірної Швеції у другому раунді зонального турніру. Нагадаємо, що шведи раніше в цьому сезоні обіграли українську збірну у поєдинку в Дніпрі. Тепер дві "жертви" шведів визначать між собою, хто залишиться в Першій групі Євро-Африканської зони.

Збірні України та Португалії зустрічалися в рамках Кубка Девіса чотири рази, в тому числі і в минулому році. Тоді перемога залишилася за господарями, португальцями, а загальний рахунок у статистиці протистоянь 2:2.