Визначився суперник збірної України в Кубку Девіса

12:47, 08 квітня 2018
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Збірна України зіграє c Португалією в Кубку Девіса / Isport

Про це повідомляє Isport.

Португальці зазнали поразки з рахунком 2:3 від збірної Швеції у другому раунді зонального турніру. Нагадаємо, що шведи раніше в цьому сезоні обіграли українську збірну у поєдинку в Дніпрі. Тепер дві "жертви" шведів визначать між собою, хто залишиться в Першій групі Євро-Африканської зони.

Збірні України та Португалії зустрічалися в рамках Кубка Девіса чотири рази, в тому числі і в минулому році. Тоді перемога залишилася за господарями, португальцями, а загальний рахунок у статистиці протистоянь 2:2.

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Теги: #Кубок Девіса#чоловіча збірна України з тенісу