Канадка Бушар зіграє в матчі Кубка Федерації проти збірної України

Визначився склад канадської команди на найближчий матч.

Федерація тенісу Канади оприлюднила склад жіночої національної збірної на матч Кубка Федерації проти команди України.

Склад команди очолить Ежені Бушар, повідомляється на офіційному сайті федерації.

Крім найсильнішої тенісистки країни до складу команди увійшли Франсуаз Абанда, Б'янка Андрееска та Габріела Дабровський.

Капітаном команди є Сільвен Брюно.

24-річна Ежені Бушар на даний момент займає 111-те місце у світовому рейтингу WTA.

Склад збірної України на матч з Канадою буде оголошено на наступному тижні/

Гра плей-офф другої Світової групи Кубка Федерації Канада — Україна пройде 21-22 квітня в Монреалі. Команда, що програє, вибуває з другого за значимістю дивізіону змагань в нижчу третю групу.