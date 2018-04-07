Канадка Бушар зіграє в матчі Кубка Федерації проти збірної України

13:39, 07 квітня 2018
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Збірна України зіграє з Канадою в матчі Кубка Федерації / tenniscanada.com

Склад команди очолить Ежені Бушар, повідомляється на офіційному сайті федерації.

Крім найсильнішої тенісистки країни до складу команди увійшли Франсуаз Абанда, Б'янка Андрееска та Габріела Дабровський.

Капітаном команди є Сільвен Брюно.

24-річна Ежені Бушар на даний момент займає 111-те місце у світовому рейтингу WTA.

Склад збірної України на матч з Канадою буде оголошено на наступному тижні/

Гра плей-офф другої Світової групи Кубка Федерації Канада — Україна пройде 21-22 квітня в Монреалі. Команда, що програє, вибуває з другого за значимістю дивізіону змагань в нижчу третю групу.

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Теги: #збірна України#теніс Кубок Федерації