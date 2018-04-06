Боєць UFC МакГрегор сьогодні постане перед судом

Напередодні спортсмен розбив автобус з учасниками турніру UFC в Нью-Йорку.

Попереднє слухання у справі відомого бійця UFC Конора МакГрегора має відбутися сьогодні в Нью-Йорку, повідомляється на сайті MMA Fighting.

Напередодні в Нью-Йорку Макгрегор разом зі своїм другом Сіаном Клоулі напав на автобус, в якому їхали учасники турніру UFC223 на чолі з потенційним суперником ірландця Хабібом Нурмагомедовим.

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Макгрегор кинув в автобус тачку і залізну огорожу, розбив скло салону, після чого зник з місця події. Проте пізніше ірландець разом з Клоули з'явився в поліцію з повинною, після чого їх взяли під варту.

Макгрегор пред'явили звинувачення за трьома пунктами про нападі та умисному заподіянні шкоди.

Конор МакГрегор не виступав в UFC з листопада 2016 року. У минулому році ірландець провів боксерський поєдинок проти американця Флойда Мейвезера.